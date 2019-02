Mieke Touwen uit Bladel over haar zieke tweeling: ‘Het zijn twee geweldige mannetjes’

Lintje voor Beerse brandweer­man Jan van Dijck

1 februari MIDDELBEERS - Beerzenaar Jan van Dijck heeft vrijdagavond een lintje gekregen. De versierselen die horen bij de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden hem opgespeld door burgemeester Judith Keijzers-Verschelling in de brandweerkazerne in Middelbeers.