Mies Adriaans Bergeijkenaar van het jaar

Hij is al jaren de kartrekker van de Algemene Hulpdienst Bergeijk, een organisatie die belangeloos zorgt voor personen in de gemeente die het financieel wat minder hebben. Adriaans ondersteunt vooral oudere mensen met het invullen van papieren en het aanvragen van voorzieningen. En tot voor kort bemenste hij regelmatig TIP Bergeijk, de lokale VVV. De bescheiden vrijwilliger is vaak op het gemeentehuis te vinden, om aan te kaarten waar het beleid op sociaal vlak tekortschiet. „Ik heb ieder kwartaal wel overleg met hem”, zegt Theuws. „Hij houdt me scherp.”

Luis in de pels

Er verschijnt een glimlach op het gezicht van Adriaans als hem gevraagd wordt of hij een luis in de pels is voor de gemeente. „Zeker, een wethouder heeft me in het verleden wel eens een bijtertje genoemd. Maar altijd in het nette. Je hebt goede contacten nodig, anders kun je niks klaarkrijgen. We houden elkaar scherp.”