Miet blijft de stoep van de Bijenkorf in Hooge Mierde vegen

De grootste verandering is een restaurant. De zaal is vanaf april volgend jaar verleden tijd, al is er nog wel ruimte voor een feestje. De menukaart is inmiddels bekend en de eerste reserveringen zijn binnen. ,,Mensen reageren enthousiast”, zegt Mireille. ,,Ik deed de hotelschool en wilde niet de horeca in. Maar al snel dacht ik er anders over. Ik werk al een aantal jaren in de zaak van mijn ouders.”

John (60) en Rianne Meulenbroeks-Van Limpt (57) gaan het rustiger aan doen. ,,Fijn dat de zaak in de familie blijft”, zegt John. ,, Super dat mijn dochter het aandurft en het als team aanpakt. De horeca heeft veel meegemaakt, dus respect.”

Mede-eigenaar

Toen Eric werd gevraagd om mede-eigenaar van de Bijenkorf te worden, notabene in zijn eigen straat, en bovendien zijn stamkroeg, was hij snel om. Sandra zegt haar baan kinderverpleegkundige op om als medecompagnon aan de slag te gaan. De Bijenkorf was haar eerste bijbaantje.

John: ,,Mijn moeder hoopte dat de kinderen de zaak niet overnamen. Je bent er dag en nacht mee bezig. Je hebt geen leven, riep ze altijd. Ach, wij wisten niet beter.” Toch stapte John in 1986 met zijn vrouw in de Bijenkorf. ,,Ik werkte voor mijn overname in de elektronica. Rianne zat al in de horeca en bij mij begon het ook te kriebelen.”

Café de Bijenkorf stamt uit de 19e eeuw. Sinds 1925 wordt het gerund door de familie Meulenbroek. In 1960 werd Miet Meulenbroeks-van den Borne (86) de zaak van de schoonouders in de maag gesplitst. ,,Mijn man Wim moest er niets van hebben. Ik stond er alleen voor. Het was een moeizaam eerste jaar en ’s nachts vloeiden de tranen. We hadden met onze drie zonen geen gezinsleven. Ook geen privacy. Na sluitingstijd ging het in de keuken nog door. De politie kwam achterom en zag het door de vinger. We gaven ze gauw een kwatta (chocoladereep, red.) mee voor de vrouw.”

Lange rijen tafels

Dat was in de tijd dat de feesten werden gevierd aan lange rijen tafels met een wit papieren tafelkleed. Afrekenen ging per fles en bier per liter. Soms brachten de gasten zelf gemeste kippen mee en die mocht Miet dan bakken. Na 17 jaar trok ze het niet meer en de Bijenkorf ging in de verhuur. Miet stond niet te springen toen haar zoon de zaak weer in de familie bracht. En dan nu haar kleindochter. ,,Het is haar keuze. Ik veeg nog altijd de stoep. Ik hoor wel wat de ‘nieuwe baas’ er straks van zegt.”