‘Mijn oog was groter dan mijn tas’, klanten blij met nieuwe Aldi in Eersel

EERSEL - Gelukkig, de wijn, hondenkoekjes en seizoenssalade van de Aldi zijn weer te koop in Eersel. Vrijdag opende de keten haar nieuwe vestiging in Eersel. Het liep meteen storm.

Ook op zeven andere plekken in het land opende Aldi vrijdag een nieuwe of vernieuwde vestiging. Het bedrijf prijst de winkel in Eersel, aan de Nieuwstraat 14-28, zelf aan als ‘de mooiste Aldi van de wereld’.

Voldeed niet meer

Eind vorig jaar sloot de keten in het kleine winkelcentrum aan de Lindestraat in Eersel definitief haar deuren. De locatie voldeed niet meer aan de eisen voor een vernieuwde Aldi. De medewerkers werden verdeeld over andere filialen in de regio.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf heeft het huidige pand een betere locatie. Een servicesupermarkt (Plus) en een discounter (Aldi) vinden ze een prima combinatie. De winkel heeft twee ingangen, het oude pand van de Lidl werd daarvoor aangepast. Naast de ingang bij de eigen parkeerplaats aan de achterzijde kwam er een extra ingang aan de Nieuwstraat. Daar staan geen winkelwagens, enkel mandjes en felgekleurde kinderkarretjes.

Een kilo bananen

In het nieuwe filiaal wordt de nieuwste formule aangeboden. Een moderne, duurzame en ruime winkel waarin vers afgebakken brood en andere versproducten zijn gepositioneerd bij binnenkomst van de winkel: een onderscheidende formule aldus Aldi. Ook het personeel is nieuw. De filiaalhouder komt van Aldi Bergeijk.

Sinds de Lidl uit het pand vertrok stond de parkeerplaats lange tijd leeg. Op deze eerste openingsdag, vroeg in de ochtend, is het er bijna helemaal vol. De winkelwagens zijn op en er staan lange rijen voor de kassa. De eerste vierhonderd klanten krijgen een boodschappentas met een kraskaart met gegarandeerd een prijs. Voor de meesten is dat een bosje bloemen, een kilo bananen of een paar croissantjes.

Quote Wij maken vaak een rondje en pikken dan bij elke winkel de reclame mee Echtpaar uit Hapert

Toch lijkt dat niet de reden waarvoor deze klanten er al vroeg op af komen. De meesten vertellen dat ze de Aldi hebben gemist. ,,Wij zijn blij dat ie weer open is. Anders moesten we altijd naar Bergeijk’’, vertelt een echtpaar uit Eersel.

Anderen komen voor hun geliefde producten: brood, wijn, koekjes of de seizoenssalade. ,,Er zijn bepaalde producten die ik hier altijd haal, zoals de hondenkoekjes’’, aldus een koper. Een echtpaar uit Hapert heeft nog een reden om blij te zijn met de nieuwe Aldi, tevens vierde grote supermarkt in Eersel: ,,Wij maken vaak een rondje en pikken dan bij elke winkel de reclame mee.’’ Mevrouw Megens uit Eersel lacht erom: ,,Mijn oog was groter dan mijn tas.’’