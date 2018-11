Milieuclubs en omwonenden over megastal: ‘Oirschot laat ons kastanjes uit vuur halen’

Voor de milieuclubs en een aantal buurtbewoners is het besluit de zoveelste bevestiging van de 'halfslachtige houding' van de gemeente. ,,De gemeente blijft advies zoeken in hetzelfde kringetje", zegt Toine Cooijmans van Natuurmonumenten. ,,Tja, dan is het niet vreemd dat je telkens bij dezelfde conclusie uitkomt. De gemeente wil geen externe partij inschakelen en doet niets met argumenten die wij aandragen. Het lijkt erop dat ze gewoon niet wil."