Milieuclubs halen onderste uit kan rond megastal Spoordonk

Bij de rechtbank worden de vergunningen aangevochten, maandagmiddag zaten de milieu-organisaties bij een hoorzitting van de provinciale bezwaarcommissie.

Zo proberen de natuurorganisaties alle mogelijke wegen te benutten om de plannen van de Boxtelse varkenshouder Johan van Hal te dwarsbomen. De argumentatie is in die zaken deels hetzelfde. Beschermd natuurgebied De Kampina heeft nu al zwaar te lijden van ammoniak die (onder meer) afkomstig is van de intensieve veehouderijen. De verzuring leidt tot zware schade aan de natuur. Met de bouw van een megastal met zestienduizend biggen zou er een nieuwe bron van stikstofuitstoot bijkomen en dat is onverteerbaar, vinden Natuurmonumenten en BMF.

Minder alarmerend

Tijdens de hoorzitting in het Bossche provinciehuis kwam maandag duidelijk naar voren dat de meningen over die milieubelasting op De Kampina uiteenlopen. De analyses van de provincie zijn een stuk minder alarmerend. ,,De situatie is niet zo slecht dat we nu plotseling vergunningen moeten intrekken of dat er geen enkele vergunning meer afgegeven kan worden", zei een vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten.

Daar hadden de milieu-organisaties wel om gevraagd; het intrekken van de natuurvergunning die in 2013 werd verleend door de provincie. Zij worden in hun betoog bevestigd door de ontwikkelingen rond de Nederlandse stikstofregels. Europese rechters stelden onlangs dat de PAS-regeling (Programmatische Aanpak Stikstof) onvoldoende bescherming biedt aan de natuur en derhalve aangescherpt dient te worden. ,,Bij het meetpunt dat het dichtst bij de Logtsebaan 2 ligt, gaan de depositiewaardes zelfs omhoog, in plaats van omlaag zoals vereist is", aldus Toine Cooijmans van Natuurmonumenten.

Brief

De bezwaarcommissie van de provincie gaat de zaak bestuderen en doet later uitspraak. Ondertussen gaat de strijd op andere fronten ook door. Maandag stuurden BMF en omwonende Jeroen Pijnenburg gezamenlijk een mail naar de fracties in de Oirschotse gemeenteraad. In de brief proberen zij de politici ervan te overtuigen dat ook de gemeente Oirschot alles uit de kast moet halen om de megastal tegen te houden. Zij zetten alle argumenten nogmaals op een rijtje.