Milieustraat Eersel duurder

Gelijkgetrokken

De Eerselse raad ging deze week akkoord met de verhoging die door het college was opgenomen in de belastingverordening afvalstoffenheffing voor 2019. Daarmee worden de tarieven in Eersel gelijkgetrokken met de tarieven van de milieustraat in Bladel, waar ook veel inwoners van Reusel-De Mierden gebruik van maken.

Wit-en bruingoed en bijvoorbeeld papier/karton kunnen daar nu al gratis worden ingeleverd, en dat blijft ook zo. Vanaf 2019 geldt dit ook voor vlakglas, luiers in luierzakken, frituurvet en harde kunststoffen. De tarieven voor het inleveren van materialen als asfalt en bouw-en sloophout gaan juist omhoog: nu kost dat nog 5 euro (tot een volume van 1 kubieke meter), vanaf volgend jaar is dit tien euro duurder. Een stuk kostbaarder wordt het straks om een vuilniszak met fijn restafval naar de milieustraat te brengen: de prijs van een zak van maximaal 60 liter stijgt van 5 naar 15 euro.

Variabele tarieven

Afvalbelasting

Het gemiddelde bedrag dat Eerselnaren volgend jaar in totaal kwijt zijn aan afvalbelasting wordt 125,02 euro per huishouden. Dat is fors lager dan het bedrag dat eerder was voorzien in de begroting (139,21 euro). Dat de afvalstoffenheffing tóch lager uitvalt komt door een daling van de kosten voor de verwerking van afval.