Milieustraat kan langer op industrieterrein Bladel blijven

BLADEL/REUSEL - Het contract van de milieustraat op industrieterrein De Sleutel in Bladel loopt volgend jaar op 31 december af, maar de milieustraat kan er langer blijven. De eigenaar van het terrein is bereid om aanpassingen te doen.

In zowel Bladel als Reusel-De Mierden werd eerder deze week in commissies de toekomst van de milieustraat besproken. De beide colleges zijn sterk voorstander van een nieuw grondstoffencentrum in Hapert, voor de inwoners van Bladel, Reusel-De Mierden en Eersel.

Sluiting definitief

Zowel in Bladel (Fons D’Haens) als Reusel-De Mierden (Peter van de Noort) gaven de wethouders duidelijk te kennen dat de milieustraat op de huidige plek in Bladel eind 2023 definitief sluit en dat er daarom snel een nieuwe invulling gevonden moet worden.

Een voortzetting van de milieustraat op de huidige locatie is wel degelijk mogelijk. ,,Als de gemeente ons vandaag vraagt om aanpassingen te doen op het terrein waar nu ook de milieustraat is, dan gaan we daar meteen mee aan de slag,” zegt Sven de Jong van firma De Roos die eigenaar is van het terrein.

,,We kunnen zelfs de containers verdiept aanleggen zodat het voor de bezoekers makkelijker is om hun afval kwijt te kunnen. Het zou op deze manier een commerciële milieustraat kunnen worden, maar ook andere vormen zijn nog bespreekbaar,” zegt hij. ,,Zelfs uitbreiding van het terrein is bespreekbaar omdat we ook eigenaar van het terrein ernaast zijn.” Volgens De Jong is er onlangs nog expliciet hierover contact geweest met de gemeente Bladel. ,,Daarin zijn deze opties besproken, maar we hebben tot nu toe verder niets over ons aanbod gehoord.”

Weinig animo

In de commissie van Reusel-De Mierden waren de nodige vragen aan wethouder Van de Noort over de naleving van een eerder amendement. Daarbij werd hem gevraagd ook alternatieven buiten Hapert te onderzoeken. Hij kreeg ook nog de uitslag van een VVD-enquête onder ogen waaruit blijkt dat slechts 4 procent van de bevolking een milieustraat in Hapert ziet zitten.

De wethouder wil nog niet al te veel energie steken in alternatieven zolang de optie Hapert nog open is. ,,Daarnaast heeft het geen zin om nu te zoeken op locaties waar het bestemmingsplan deze vorm van bedrijvigheid niet toelaat,” zegt hij.

Zorgen over de bereikbaarheid

Het CDA in Reusel-De Mierden maakt zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid nadat raadslid Jan Lavrijsen zelf uit ging testen hoe lang de rijtijd is vanuit de uithoeken van de gemeente: fors boven de limiet van twintig minuten. Fiona Bijl van de PvdA maakt zich grote zorgen over de onvolledigheid van cijfers uit de rapporten over een grondstoffencentrum in Hapert. Van de Noort gaat daar in een latere reactie nog verder uitleg over geven, zo heeft hij toegezegd.

Omdat in de stemverhouding in de Reuselse Raad, die op 13 december het finale oordeel moet vellen, de partij Samenwerking het meest in de melk heeft te brokkelen, is het standpunt van die partij cruciaal. Cor van der Heijden van die partij zegt dat er in zijn fractie nog flink overlegd wordt en dat nog niet alle neuzen dezelfde kant op staan. Hij kijkt net als zijn collega-raadsleden nog met belangstelling naar de beantwoording van een aantal cruciale vragen door wethouder Van de Noort.