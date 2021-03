Militairen kazerne Oirschot in quarantaine in hotel in Eindhoven

EINDHOVEN - In het Van Der Valk hotel in Eindhoven zijn militairen van 13 Lichte Brigade zonder coronatest in quarantaine geplaatst. De Koninklijke Landmacht wil er zeker van zijn dat niemand corona heeft, voor de groep naar Duitsland zal vertrekken. Er heerst veel onvrede onder de militairen over de huidige omstandigheden.

Het gaat om een groep van 303 militairen, die onder de 13 Lichte Brigade valt. De 13 Lichte Brigade is gelegerd in Oirschot, maar vanwege logistieke redenen zou er voor de quarantaine gekozen zijn voor het Van Der Valk hotel. De militairen zitten daar sinds maandag in quarantaine, bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht na berichtgeving van de Telegraaf.

Onbegrip

Na de quarantainetijd zullen ze naar Duitsland vertrekken voor een schietoefening. Het is volgens de woordvoerder van de Koninklijke Landmacht dus van uiterst belang dat de groep Covid-vrij is, voor deze naar Duitsland vertrekt. Maar de huidige omstandigheden vallen de militairen zwaar tegen. Zo heerst er onbegrip over het feit dat de militairen niet bij aanvang van de quarantaine getest zijn. Zelfs niet de groep militairen die vorige week in contact zijn geweest met mensen die positief getest zijn. Voor deze groep, van in totaal 21 militairen, gelden wel strengere regels. Zo mogen deze hun kamer helemaal niet uit. De overige groep militairen mag op vaste tijden drie keer per dag de kamer uit om te luchten.

De woordvoerder van de Koninklijke Landmacht zegt begrip te hebben voor de de moeite die de militairen met de situatie hebben. ,,Het is heel begrijpelijk dat dit tegenvalt, maar dit moet even. We proberen het zo goed mogelijk op te pakken. Het is in ieder geval erg belangrijk dat ze coronavrij naar Duitsland vertrekken, zodat ze daar volledig inzetbaar zullen zijn.”