Militairen Oirschot ingezet als boa's in Limburg

Aflopend contract

Dat is met name voor mensen met een aflopend contract bij defensie interessant. Een van de voordelen is volgens de woordvoerder dat deze mensen vaardigheden hebben die gunstig zijn voor werken in het buitengebied. Tijdens opleiding en inzet als boa kunnen deze mensen nog in dienst zijn als militair.

Twee werkgevers

Stroperij en dumpen van afval

De zogenoemde Groene Brigade in Limburg telt momenteel zes boa’s die in actie komen tegen stroperij en dumpen van afval en toezien op recreatie. Daaraan worden de tien boa’s uit Oirschot op flexibele basis als reservist toegevoegd. “Dat wil zeggen dat we hen oproepen als we extra mensen nodig hebben, bijvoorbeeld in het weekend, bij illegale feesten in groeves of illegaal vissen. De extra uren naast hun reguliere baan als militair krijgen ze ook vergoed.”