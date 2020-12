Miljoenenbedrijf Faes Group in Reusel is ooit ontstaan dankzij popbandje ‘Good Luck’

REUSEL - Faes Group in Reusel heeft uitbreidingsplannen. Het miljoenenbedrijf aan de Hamelendijk gaat een grote hal bijbouwen. Directeur Johan Faes (56) blikt met enige verbazing terug op zijn omvangrijke organisatie, die is begonnen als Faes Flightcases en ontstaan uit zijn muziekhobby.

Op zijn 11de drumde Faes al een aardig eindje weg. Zijn drumstel borg hij op in hoezen, maar de overige jeugdige leden van de band hadden behoefte aan kisten en koffers voor hun muziekinstrumenten. Faes was handig. ,,Ik timmerde de ene kist na de andere in elkaar met een decoupeerzaag en poptang”, vertelt hij. ,,Deze gereedschappen liggen nu te pronken in de vitrinekast op de zaak.”

‘Lucky Boys’ wordt ‘Good Luck’

De muziek kreeg Faes van huis uit mee. Pa vulde zijn weekenden als gitarist in een band. Gitaar spelen lag zoonlief niet, drummen wel. ,,Ik ging bij de drumband en volgde lessen. Mijn eerste optredens waren in het verpleeghuis in Bladel, in de zaterdagmis, en in café De Vrachtkar in Reusel.”

De vijftien ingestudeerde nummers kwamen meerdere malen langs tijdens de feestavonden. Toen een zangeres zich bij de band voegde waren de ‘Lucky Boys’ genoodzaakt hun naam aan te passen naar ‘Good Luck’.

Na het vervullen van de militaire dienstplicht, en met een horecadiploma op zak, zag zijn vrouw het horeca leven niet zitten. ,,Dan ben je 22 jaar en wat dan? Ik borduurde voort op de flightcases. Dat vak had ik onder de knie en ik was bekend in de muziekwereld”, vertelt hij. ,,In het begin fabriceerden we er viskisten bij, maar later ontdekte het bedrijfsleven ons.”

Van een schuurtje in Hooge Mierde verhuisde het bedrijfje met een groeiend assortiment naar Reusel en later naar Bladel. Daar groeide het - ondertussen miljoenenbedrijf met een wereldwijde marktpositie en 85 personeelsleden - flink uit zijn jasje en in 2010 verkaste Faes Group terug naar Reusel. Ook daar ligt nu een flinke uitbreiding in het verschiet.

Dochters tonen interesse

‘Johan weet alles’, zo wordt binnen de organisatie gesproken, en dat is niet goed, vindt de ondernemer. ,,De kennis moet in de organisatie komen. Een opvolger zou mooi zijn maar geen must. Mijn dochters tonen interesse, dus wie weet.”

Een van de grootste afnemers is ASML, maar er zit ook een miljoenenproject voor defensie aan te komen. ,,Ik heb in mijn schuurtje nooit durven dromen dat ik dertig jaar later directeur zou zijn van een organisatie met activiteiten over de gehele wereld.”