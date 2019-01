Miljoeneninvestering in De Kempervennen van Center Parcs in Bergeijk

BERGEIJK - De vakantiehuisjes van Center Parcs’ vestiging De Kempervennen krijgen vanaf 2020 een flinke opknapbeurt. De Amerikaanse investeerder Black Stone steekt 200 miljoen euro in de zeven grootste parken van Center Parcs.

Dat maakte Center Parcs woensdag bekend. De Kempervennen in Westerhoven is een van die zeven grootste parken, die verspreid liggen in Nederland, België en Duitsland. Het gros van de totale investering, zo’n 85 procent, gaat naar de vernieuwing van vakantiehuisjes en hotelkamers, meldt het van oorsprong Nederlandse bedrijf.

Met de rest van het geld worden onder meer de verschillende Aqua Mundo zwembaden uitgebreid met nieuwe voorzieningen zoals glijbanen en kinderbaden. Hoe de verbouwing in Westerhoven er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk.

,,De details moeten we nog uitwerken”, laat een woordvoerder van Center Parcs weten. Wel is duidelijk dat de verbouwing van alle zeven parken in 2020 moet beginnen. ,,Begin 2023 moet alles afgerond zijn”, aldus de woordvoerder.

De deal met Black Stone gaat samen met een nieuwe langdurige huurovereenkomst tussen de investeerder en Center Parcs. Black Stone is sinds 2006 eigenaar van de zeven grootste parken van Center Parcs.

De investering is onderdeel van de grootscheepse uitbreiding en opwaardering van Center Parcs, die al in 2017 bekend werd gemaakt. Destijds kondigde het bedrijf aan 1 miljard euro te investeren. Center Parcs exploiteert in totaal 27 parken.