Milou's plan voor SamenSpeeltuin vindt gehoor in Bergeijk én Den Haag

Vanaf het moment dat Milou Smets (12) zitting nam in de Jeugdgemeenteraad van Bergeijk, had ze al in haar hoofd voor welk plan ze zou gaan strijden. Vanwege een energiestofwisselingsziekte zit de Riethovense tiener in een rolstoel. „Als ik naar een speeltuin ga, kan ik bijna nergens in. Dat is best irritant.”