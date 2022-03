Minder regels, meer geld en vooral meer snelheid is nodig voor bouwen in De Kempen

CDA’ers uit die gemeenten breken onder andere daarover in elk geval hun hoofd en hielden daarom op initiatief van de Oirschotse voorzitter Bart Mourits een gespreksmiddag met gedeputeerde Erik Ronnes rond ‘Wonen in De Kempen'.

Daar waren enkel CDA- raadsleden en wethouders bij aanwezig, hoewel de middag ook voor andere partijen en belangstellenden was bedoeld. ,,We hebben veel mensen uitgenodigd, maar die hadden of andere bezigheden of moesten afmelden vanwege een coronabesmetting", moest Mourits met spijt bekennen.

Brainportregio

En dat is op zijn minst jammer te noemen, want het ging echt over de uitdagingen die gemeenten en provincie hebben in deze Brainportregio, schetste Mourits. ,,Alleen de High Tech Campus heeft al 235 bedrijven waar 12.000 mensen werken. En ASML wil tot 2026 groeien met 5000 medewerkers erbij! Dat zijn er 400 per maand. Maar waar gaan die mensen allemaal wonen?”

En dat niet alleen, maar ‘waar moeten onze inwoners wonen en hoe houden we de jongeren in deze gemeenten als ze niet kunnen opboksen tegen de kapitaalkrachtige, hoogopgeleide buitenlandse werknemers van ASML, Philips en bijvoorbeeld VDL?’. ,,We hebben overigens niets tegen buitenlanders", zegt de voorzitter met een lichte sneer richting de verslaggever.

Maar die hebben in tegenstelling tot de Nederlandse werknemers dan weer niet dat fiscale voordeel dat ze de eerste vijf jaar geen inkomstenbelasting hoeven te betalen over dertig procent van hun loon. ,,En dus meer armslag op de woningmarkt. Dat gaat knellen.”

Quote Gemeenten in Zuid­oost-Bra­bant moeten nog meer samen moeten optrekken Erik Ronnes, Gedeputeerde ‘wonen’

Gedeputeerde Ronnes heeft geen pasklare oplossingen en al helemaal geen ‘toverwoord’ voor wie gedesillusioneerde woningzoekers te woord moet staan. ,,Ik denk dat de gemeenten in Zuidoost-Brabant nog meer samen moeten optrekken in deze kwestie", zei hij. ,,En niet alleen de stedelijke regio. Gemeentebestuurders moeten echt wat gaan doen.” En, zo beloofde hij: ,,Mijn helpende hand heb je.”

Prima, maar dan is hier het wensenlijstje, zeiden de aanwezigen: meer ruimte in regelgeving, extra financiële middelen, misschien zelfs wel opgebracht door bedrijven als ASML. ,,We kennen niet voor niets Batadorp en Philipsdorp. Die bedrijven bouwden dorpen voor hun werknemers. Okay, die waren destijds een stuk armer, maar misschien kunnen ze nu bouwen voor de jongeren die nu door hun expansie het onderspit delven?”

Creatiever denken

,,We zullen vooral creatiever moeten denken", zei Ronnes. Niet alleen voor jongeren maar ook voor middeninkomens en senioren. In CPO-projecten waar gemeenten echt iets kunnen betekenen, in ‘knarrenhofjes’, in het splitsen van woningen of in regelgeving rond samenwonen van oud en jong.”

Hoe dan ook, als het aan de aanwezigen ligt gaat er zo snel mogelijk een ‘skup in de grond'. Nu de rest van de politieke partijen, wethouders en ontwikkelaars nog mee op die lijn krijgen.