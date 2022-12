Minima goed af met zorgverzekering via Kempengemeenten

REUSEL - Mensen met een laag inkomen, een chronische ziekte of een handicap kunnen via hun gemeente een collectieve verzekering afsluiten. Van heel Brabant zijn minima en chronisch zieken in de Kempen het voordeligste uit voor zo’n uitgebreide verzekering.

Zij betalen in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden omgerekend 16,85 euro per maand voor een zeer uitgebreide verzekering . Dat bedrag is na het aftrekken van de maximale zorgtoeslag.

De kosten van zo’n ‘gemeentepolis’ vallen zo laag uit, doordat de gemeenten maandelijks 52,75 euro meebetalen aan de premie. Dat blijkt uit bureau-onderzoek van Independer, een digitaal vergelijkingsplatform van Nederland voor onder meer verzekeringen, hypotheken en energie.

Zorgverzekeraars in Nederland maakten eerder bekend dat de premies omhoog gaan, omdat de zorgkosten in Nederland ook stijgen. Minima zijn daardoor geneigd om een verzekering met een lage dekking af te sluiten. Ze lopen echter risico om zorgkosten te maken, waardoor ze uiteindelijk duurder uit zijn. Daarom bieden veel gemeenten al een aantal jaren een speciale verzekering voor minima.

Gemeenten met een collectieve zorgverzekering geven in Brabant gemiddeld maximaal 35,39 euro korting per maand. Deze tegemoetkoming is niet vanzelfsprekend. In Waalre en Drimmelen wordt wél een gemeentepolis aangeboden, maar krijgen kwetsbare inwoners geen korting op hun zorgpremie.

Veel gemeentepolissen bieden uitgebreide dekking

Minima en chronisch zieken hebben vaak baat bij een zorgverzekering met een betere dekking. Veel Brabantse gemeenten houden hier rekening mee door een pakket aan te bieden, waarin veel zorgkosten worden vergoed.

Zo wordt in 48 van de 56 Brabantse gemeenten een polis aangeboden, die het eigen risico geheel dekt. Ook wordt in 41 gemeenten een polis aangeboden die de eigen bijdrage voor veel medicijnen volledig vergoed. Enkel Drimmelen heeft in de polis geen vergoeding voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. In 41 van de gemeenten is een polis beschikbaar, die alle drie de bovenstaande zorgkosten dekt.

Beste zorgverzekering voor minima in de Kempengemeenten

Brabanders met een maximale zorgtoeslag betalen in zeven gemeenten maximaal 25 euro per maand voor een zeer uitgebreide zorgverzekering, waarin het eigen risico en de eigen bijdrage voor geneesmiddelen en de Wmo gedekt zijn. De Kempengemeenten behoren tot de top 5 van Brabant, samen met onder meer de gemeente Tilburg.