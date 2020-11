Minister geeft Oirschot weinig hoop op aquaduct, maar raad geeft niet op

De kans is erg klein dat het rijk de aanleg van een aquaduct bij Oirschot alsnog serieus gaat overwegen. In een brief aan de gemeente laat verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen er weinig twijfel over bestaan; de variant met de verdiepte ligging bij de passage van het Wilhelminakanaal is niet meer aan de orde.

Van Nieuwenhuizen reageert daarmee op een schrijven van het Oirschotse college van afgelopen zomer. Daarin wordt de minister geïnformeerd over de initiatieven van het ‘Pact van Oirschot’, waarin inwoners en buurtgroepen zijn verenigd, en de gemeenteraad. Samen hebben zij een onderzoek laten verrichten door ingenieursbureau IPV Delft om de kosten van een aquaduct in beeld te brengen. In een eerste rapportage blijken die veel lager uit te vallen dan eerder door de overheid becijferd. Inmiddels is het tweede deel van het onderzoek gestart.

Minister: Oirschot was altijd betrokken bij gemaakte keuzes

Met de uitkomsten wil de gemeente straks naar Van Nieuwenhuizen stappen om te pleiten voor een aquaduct als straks de A58 wordt verbreed. Nu is gekozen voor een tweede brug, naast de huidige. Maar de brief die vorige maand bij de gemeente op de mat viel, biedt Oirschot weinig hoop. De minister houdt vast aan het besluit van 2014, toen de aquaduct-variant afviel als te duur en niet noodzakelijk. Van Nieuwenhuizen wijst er fijntjes op dat de gemeente Oirschot vanaf het begin betrokken is geweest bij de gemaakte keuzes.

Quote Het onderzoek moet de munitie geven om haar op andere gedachten te brengen Paul van den Biggelaar, Fractie De Gewone Man

Is dat bericht uit Den Haag voor de fracties om het onderzoek van IPV Delft te stoppen? Nee, zegt Paul van den Biggelaar van De Gewone Man. ,,Dat onderzoek gaat gewoon verder", zegt de fractievoorzitter. ,,In deze brief herhaalt de minister haar standpunt, ik had niet anders verwacht. Het onderzoek moet ons de munitie geven om haar toch op andere gedachten te brengen.”

CDA wil afstand nemen van eerdere besluiten in dossier

Het CDA gaat zelfs nog verder. De fractie heeft het initiatief genomen om Oirschot afstand te laten nemen van eerder genomen besluiten in dit dossier. De overige fracties hebben zich daarbij aangesloten. ,,De minister wijst er telkens op dat gemeente heeft ingestemd met de keuzes”, zegt CDA’er Joep van de Ven. ,,Nou, dan staat ons één ding te doen. Je kunt besluiten van toen misschien niet terugdraaien, maar wel een nieuw besluit nemen dat past bij de huidige kennis en inzichten.”