Minister: ‘Verschil in berekeningen aquaduct A58 wél gedeeld’

Zevende verdachte (19) aangehou­den voor woningover­val in Duizel

DUIZEL - De Marechaussee heeft woensdagavond rond 21.00 uur een 19-jarige man uit België aangehouden voor een woningoverval in Duizel in september vorig jaar. Hij is daarmee de zevende verdachte in de zaak.

11 november