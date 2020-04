Mishandeling in Eersel was volgens OM drievoudige poging moord

Necrologie Vrome Thea Timmermans (1926-2020) was spil in het Eerselse vrijwilli­gers­werk

11:14 EERSEL - ‘Supervrijwilliger’ Thea Timmermans uit Eersel is vorige week donderdag op 93-jarige leeftijd overleden. De oud-handwerklerares was de oprichtster van de EHBO-vereniging in haar woonplaats. Ook organiseerde zij vele bedevaarten en activiteiten voor ouderen.