EERSEL - Kinderachtig, poppenkast en achterlijk voorstel al deze termen kwamen voorbij in een meer dan twee uur durende discussie in de Eerselse gemeenteraad over een energie-opwekkende en geluidwerende voorziening langs de A67.

Het gaat over misschien wel het duurste plan in de Eerselse geschiedenis. Er is ten minste 11 miljoen euro nodig om het te realiseren. Zover is het echter nog niet. Het voorstel dat voorlag ging over het beschikbaar stellen van 40.000 euro extra voor een vervolgonderzoek naar de ‘haalbaarheid geluidswal A67’. Daarvoor was al een budget van 90.000 euro beschikbaar.

Opwekken energie en terugdringen geluidsoverlast

Doel van het plan is om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de totale energie-opwekkingsopgave van de gemeente en het terugdringen van geluidsoverlast die door bewoners in de kernen langs de A67 wordt ervaren. Het gaat dan onder andere om mensen in De Hees, Oeienbosch en Duizel.

Na eerder onderzoek is er een voorkeursscenario gemaakt waarbij er 5450 meter aan geluidsschermen/-wallen worden geplaatst langs de weg. Met behulp van zonnepanelen wordt energie opgewekt. Daarnaast is het de bedoeling om gebieden aan te wijzen waar zonnepanelen worden geplaatst. Die zonnevelden zijn goed voor een energieopwekking van 4800 MWh op een totaal van 5400 MWh. Dat is iets minder dan 10 procent van de totale opdracht. Volgens een berekening wordt de geluidsbelasting van de A67 bij omwonenden met minstens 3 decibel verminderd.

Drie decibel

Tijdens de vergadering ontstond een discussie over het effect van die 3 decibel vermindering is. Daarom diende PvdA-GroenLinks-raadslid Daan van den Broek een motie in waarin werd opgeroepen om de gemeenteraad in een vergadering onder leiding van een geluidsexpert te laten ervaren hoe de afname van 3 decibel in de praktijk klinkt. Die haalde een meerderheid, omdat ESA-raadsleden Jos Heezemans, Anja van Hunsel en Eric Oosterbosch en de aanwezige oppositieleden voor stemden.

De oppositiepartijen zijn kritisch over de opbrengst van de geluidsschermen, zeker gezien het bedrag dat nodig is. De coalitiepartijen zijn wel enthousiast. Het extra geld voor het vervolgonderzoek werd beschikbaar gesteld. Na afronding daarvan moet duidelijk zijn wat de verschillende onderdelen van het plan precies kosten en opleveren.

Keuzes maken

Die resultaten worden eind dit jaar of begin volgend jaar aan de raad voorgelegd. Dan kunnen er keuzes worden gemaakt over wat er wel en niet wordt aangelegd. Maar dan duurt het nog minimaal twee tot drie jaar, in het gunstigste geval, voordat er gestart kan worden volgens wethouder Steven Kraaijeveld. Eerst moet geld worden vrijgemaakt om het project te kunnen financieren, gronden worden verworven en bestemmingsplannen worden gewijzigd.