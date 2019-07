Modderbad plaag voor deelnemers zeskamp Wintelre

Op zaterdagavond is er doorgaans in de tent aan de Biemeren een quizavond, maar om de vijf jaar is er een playbackavond. Zo ook deze keer. Alle teams hebben maanden gewerkt om hier een geweldige act neer te zetten. Decor, kleding en grime zorgen ervoor dat het publiek heel wat voorgeschoteld krijgt. Een onafhankelijke jury, waaronder een bekende Nederlander, verzorgt de jurering. Dit jaar is dat oud-voetballer en zanger Bjorn van der Doelen. ,,Van dit soort ongein ben ik een liefhebber. Ik let sowieso op de moeilijkheidsgraad, dat de mensen zich er niet zo makkelijk vanaf maken."

Lat ligt hoog

Buurtschap Kreielt trapt de avond op het enorme podium af met 'De balletjes van de koningin'. De meezinger van André van Duin zet de toon voor de rest van de avond. Dat constateert ook Van der Doelen. ,,Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar de lat ligt potverdorie hoog hier. Daar hou ik van", laat hij na de eerste vier optredens een volle tent weten. Vriendengroep De Fuifsnorren doet voor het vijfde jaar mee aan de zeskamp. Met de Tiroleract Konis Hupen behalen ze de eerste plaats. Zij bemachtigen daarmee de beste uitgangspositie voor de krachtmeting van zondagmiddag.

Volledig scherm WINTELRE - Zeskamp © Jean Pierre Reijnen

Modderbad

Rick Quirijnen maakt met zijn vriendin Steffi Snijders uit Schaijk deel uit van De Fuifsnorren. Snijders heeft zondag haar Tiroler outfit verruilt voor een bikini om aan de survival deel te nemen. ,,Het modderbad was zwaarder dan vorig jaar", stelt ze na afloop vast. Het team heeft de joker bij dit onderdeel ingezet. ,,Dat is ooit als grap begonnen. Sindsdien doen we dat elk jaar", zegt Quirijnen.

Survival

De survival is een vast onderdeel van de zeskamp. ,,We proberen elk jaar enkele nieuwe spellen te introduceren. Dit jaar hebben we onder meer een nieuw luchtkussen", zegt Hein Hoppenbrouwers die al 22 jaar in de organisatie meedraait. Bij dit luchtkussen moeten de deelnemers op grote hoogte over draaiende rollen lopen. Ans van der Heijden neemt deel met het 50-60-Plusteam. ,,Het voordeel van onze leeftijd is dat het hele team aan deze proef mag meedoen." Uiteindelijk durven slechts enkele van de zestien senioren de proef aan. Na een glaasje fris wacht hen de volgende beproeving: de survival.