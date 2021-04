Moeten inwoners uit Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met hun afval voortaan naar Hapert?

HAPERT - Moeten inwoners van de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden in de toekomst met hun witgoed, elektrische apparaten en bouw- en sloopafval naar het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert?

Volgens locatieonderzoek is het antwoord op die vraag ja. Uit onderzoek blijkt dat een zichtlocatie op het KBP de beste plek voor een gezamenlijke milieustraat van Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden is, omdat het qua ligging de meest optimale plaats is voor inwoners uit de drie gemeenten. De reistijd is maximaal twintig minuten. Andere onderzochte locaties zijn percelen op Meerheide III in Eersel en Kleine Hoeven in Reusel en de huidige locatie van de milieustraat in Bladel op industrieterrein de Sleutel.

Er is in het onderzoek niet alleen gekeken naar reistijd, maar ook naar de grote en vorm van het stuk grond en de milieucategorie. Dat laatste is van belang, omdat er niet overal een milieustraat kan worden gevestigd.

Geen kringloopwinkel

Toch ziet niet iedereen het perceel op het KBP als de meest ideale locatie voor de nieuwe milieustraat. In Eersel wijzen verschillende politieke partijen erop dat op het KBP detailhandel niet is toegestaan. De komst van een kringloopwinkel is dus niet mogelijk.

Ook vanuit Reusel-De Mierden klinken kritische geluiden. De oppositiepartijen VVD en PvdA willen van wethouder Peter van de Noort de garantie dat de kosten aan de poort voor de burger niet stijgen als ze dure grond op het KBP kopen. Maar Van de Noort wil en kan die garantie niet geven, maar hij wil er wel zijn best voor doen. Hij geeft aan dat er nadat de locatie is vastgesteld, nadere invulling kan worden gegeven aan het nieuwe station, waardoor ook de kosten naar de gebruikers berekend kunnen worden.

Aanleiding voor het onderzoek naar een gezamenlijke milieustraat van Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden is dat de huidige milieustraten in Eersel en Bladel verouderd en niet toekomstbestendig zijn. Reusel-De Mierden heeft geen eigen milieustraat. Gezamenlijk zouden de kosten lager zijn. Of dat het geval is moet blijken.

De nieuwe milieustraat moet meer zijn dan een plek waar afval- en grondstoffen worden ingenomen. Een betere afvalscheiding moet zorgen voor meer hergebruik. Vorig jaar is ook gesproken over een kringloopwinkel bij de milieustraat, maar die combinatie is niet toegestaan op het KBP.

155.000 euro

Voor onderzoek naar de milieustraat, die grondstoffencentrum wordt genoemd, maakten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden vorig jaar ruim 155.000 euro vrij. Andere Kempengemeente doen niet mee, omdat Bergeijk zijn eigen voorziening wil behouden en voor Oirschot is de afstand te groot.

Een eerste stap is gezet met het locatieonderzoek. Aan de drie gemeenteraden is het om te oordelen of de ingeslagen weg de juiste is. Als die instemmen met het vastleggen van de kavel dan kan er verder worden gegaan met het uitwerken van de plannen. En is de kans groot dat de inwoners van de drie gemeenten in de toekomst naar het KBP moeten.