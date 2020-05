Mogelijk deel oude centrum Wintelre gevonden bij opgraving

Op de opgravingslocatie aan de Groenstraat 7 worden in de toekomst vier Ruimte voor Ruimte-woningen gebouwd, ter compensatie voor de sanering van een intensieve veehouderij. Voordat dit gebied kan worden vrijgegeven voor de bouw is een aanpassing van het bestemmingsplan en bijbehorend archeologisch onderzoek nodig.

Paalsporen

Vorige week werden deze opgravingen uitgevoerd door onderzoeksbureau Transect Archeologie. Er zijn daarbij volop resten en sporen gevonden uit het Wintelre van de zogenaamde Volle Middeleeuwen (1000-1250 na Christus), met name in het zuidelijke deel van de bouwlocatie.

Het gaat dan voornamelijk om paalsporen, die aangeven dat er iets gebouwd is op die plek. Op basis van deze sporen konden de contouren van zeker twee of drie woningen en bijgebouwen uit de Volle Middeleeuwen worden blootgelegd, legt archeoloog Ewan Mol uit. ,,Bijzonder is dat er echt een wirwar van die sporen te vinden was, zo’n duizend in totaal. Dat zou erop kunnen duiden dat er een aanzienlijk aantal mensen in dit gebied woonde. Maar het kan ook zijn dat er op bepaalde plekken steeds opnieuw woningen werden gebouwd of verbouwd.”

Vismarkt?

In mindere mate werden in het zuidelijke deel ook overblijfselen uit de IJzertijd of Romeinse tijd aangetroffen. In het middenstuk van het plangebied stuitten de onderzoekers op een waterput uit de vijftiende of zestiende eeuw. Ook ontdekten de onderzoekers enkele grafstructuren.

In het noordelijk deel van de bouwlocatie, op de hoek van de Groenstraat en de Molenweg, werden eveneens paalsporen gevonden. Op deze plek zou ooit een vismarkt zijn geweest.

Oude dorpskern