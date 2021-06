Mogelijk kinderdagverblijf in oude jongensschool Westerhoven

WESTERHOVEN - In de onlangs verkochte oude jongensschool in Westerhoven komt mogelijk een kinderdagverblijf. Peter Bierens en Femke Bierens-Claas uit Knegsel hebben aan de Duizelseweg in Knegsel al een kinderdagverblijf Kiboekoe en willen ook in de oude Sint-Servatiusschool in Westerhoven een tweede groene vestiging starten.

In augustus wordt de notariële koopakte getekend en dan kan de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan van Provincialeweg 13 van start gaan. Boerendochter Femke verwacht dat als de procedures zijn doorlopen de verbouwing in 2022 moet zijn afgerond, zodat in 2023 deze kinderopvang zijn deuren kan openen.

De grote tuin voor konijnen, kippen en ander kleinvee

Femke Bierens woonde in haar jeugd op een boerderij van haar ouders aan de Boshovensestraat in Riethoven. ,,Ik woonde weliswaar in Riethoven, maar had al mijn vriendinnen in Westerhoven.” Daarom vindt ze het leuk om in Westerhoven in dit markante gebouw een kinderdagverblijf te starten. De grote tuin van 2170 vierkante meter is volgens het ondernemende stel uitermate geschikt voor het houden van konijnen, kippen en ander kleinvee.

Twee dagopvanggroeppen

Het pand stond in mei te koop bij een gesloten inschrijving met een vanaf prijs van een half miljoen euro. ,,We zijn tijdens beide kijkdagen gaan kijken. Eerst wij met ons tweetjes en de tweede keer met een bouwkundige om de bouwkundige staat van het pand te beoordelen.” Volgens haar waren er acht inschrijvers.

Ze denkt dat er in het pand twee dagopvanggroepen in grootte variërend van 14-16 kinderen in kunnen worden gehuisvest.

1931

De jongensschool werd in 1931 in gebruik genomen als eerste katholieke school. In het gebouw zijn de drie oude lokalen nog duidelijk zichtbaar. In 1978 werd na de verbouwing van de vroegere meisjesschool aan de Kerkstraat 10 dit gebouw als school gesloten. Daarna was ruim 40 jaar tentenatelier Rogubein van wijlen Rob Beltjens in dit pand gevestigd. Met de komst van een kinderdagverblijf in het pand zouden opnieuw kinderstemmetjes in en buiten het gebouw zijn te horen.