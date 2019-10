Mogelijk rechtszaak om Beers’ perceel Jan de Rooy

Graf van onbekende soldaat krijgt naam en gezicht: Vernon James John

7 oktober REUSEL - Precies 75 jaar lang stond op een van de zeven oorlogsgraven op het Reuselse kerkhof enkel de tekst ‘A soldier of the war, known unto God’. Nu staat er voor altijd te lezen dat hier Vernon James John begraven ligt, die op 24-jarige leeftijd in Reusel sneuvelde.