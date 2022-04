Monument van duizenden gehaakte rozen voor miljoenen geruimde dieren: ‘Symbool voor noodzaak van respect’

Man naar ziekenhuis na botsing tegen boom in Eersel

EERSEL - Op de Eindhovenseweg in Eersel is maandagmiddag een oudere man met een auto tegen een boom aan gereden. Dat gebeurde nadat hij op de verkeerde weghelft terechtkwam. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor nader onderzoek.

