Monumentaal Aardappelhuisje in Bladel krijgt zorgfunctie

Dealer aangehou­den in woning Hooge Mierde: politie neemt drugs, geld, telefoons en auto in beslag

6 juni HOOGE MIERDE - De politie heeft een man aangehouden in Hooge Mierde voor de handel en bezit van harddrugs. De verdachte had in zijn woning 43 gripzakjes cocaïne en 20 gram hennep liggen. Ook zijn er een geldbedrag, telefoons en een auto in beslag genomen.