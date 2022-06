Mooiste dag van Luyksgestel klaar voor de start

Hoewel de organisatie dankzij een uitgekiend draaiboek nog geen spoortje spanning vertoont, zijn er voor de 54ste editie nog wel wat verrassingen. Want welke renners kiezen na het NK Wielrennen van komend weekend in Drenthe voor een zegetocht door de grensplaats?

Er als de kippen bij

De Stichting Wielerevenementen Luyksgestel is met veel vrijwilligers vanaf februari druk bezig met de ronde. Het wielerseizoen is net losgebarsten en Luyksgestel is er als de kippen bij.

Quote We willen ook een professio­ne­le uitstra­ling hebben Wil Bellemakers, bestuurslid

„Dankzij de goede samenwerking met onze plaatselijke wielerclub TWC De Grensrijders, de werkgroepen voor het parcours, VIPS, publiciteit en verzorging en het draaiboek dat we sinds zeven jaar gebruiken werken we snel en accuraat”, vertelt voorzitter Frans van der Meijden (53). „We willen ook een professionele uitstraling hebben”, vult bestuurslid Wil Bellemakers (69) aan.

Het kostte de mannen geen moeite de draad weer op te pakken na de coronastilte. ,,Iedereen vind het weer leuk om te doen”, stelt bestuurslid Ronald Borrenbergs (57). „Alle sponsors zijn ook gebleven. Sterker nog: er zijn zelfs nieuwe sponsors aangehaakt. We communiceren ook steeds met hun over onze plannen.” Volgens hem is de wielerronde de mooiste dag van het jaar in het dorp. ,,Het is hier dan één groot feest waar iedere wielerliefhebber bij wil zijn. Met 4500 toeschouwers is Luyksgestel dan ineens een stuk groter.”

Mountainbikers rijden een wegwedstrijd

Tussen categorieën als Schooljeugd, Elite dames en Elite/belofte zit nu ook een nieuwe groep met de ATB-race als vervanger van de vroegere ‘dikke banden-race’. „Mountainbikers rijden dan een wegwedstrijd over het parcours in bedrijvengroepjes van drie renners om een echte bokaal”, aldus Bellemakers, die al 34 jaar voor de organisatie in de weer is. Hij verwacht ook wat toppers uit het NK voor Luyksgestel binnen te halen. „Het is wel traditie de Nederlandse kampioenen van de Elite bij de dames en heren hier te laten rijden, net als de Belgische kampioen in die klasse. De kampioen van Antwerpen komt zeker.”

Quote Onze Harrie zit in het buitenland, maar anders kwam hij zeker kijken Wil Bellemakers, bestuurslid

Luyksgestel heeft zelf ook behoorlijke wielergenen, die zich nestelden in Harrie Lavreysen, Rudi van Houts en ook wel in Thomas Dekker. „Onze Harrie zit in het buitenland, maar anders kwam hij zeker kijken”, weet Bellemakers. ,,Ook nodigen we veel oud winnaars uit zoals Piet van Katwijk. En natuurlijk ontbreekt wielergoeroespeaker Jan Peeters niet; die doet verslag van de jeugdwedstrijd.”

Niet meer reclametorens opbouwen

De voorzitter geeft nog een mooi feit weg: „Maandag, als de ronde begint, staan er maar liefst 1300 dranghekken. En er zijn vrijwilligers met vlaggen. De veiligheid van het parcours gaat boven alles.” Hij heeft ook gezorgd voor grote ledschermen waarop het publiek de koers en meer kan zien. „Zo hoeven we niet meer reclametorens op te bouwen. Maandag om zes uur in de ochtend gaat Luyksgestel op slot voor de koers.”