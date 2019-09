Moorland in Oirschot wil dat randweg er vooral snel komt

Een jaar lang is er vrijwel geen voortgang geboekt, maar nu pakt de gemeente Oirschot de voorbereidingen voor de aanleg van de randweg opnieuw op. De verbinding tussen de Kempenweg en de Eindhovensedijk moet straks oplossingen bieden voor de drukte op de Kempenweg en met name het sluipverkeer in buurtschap De Hei en de wijk Moorland.

In de oorspronkelijke planning had de weg al zo’n beetje klaar moeten zijn. In 2016 en 2017 hebben al onderzoeken plaatsgevonden, onder meer naar een aantal tracévarianten. Gekozen werd voor de optie ‘Heesdijk-Boven’; de weg gaat straks rechts op de rotonde bij het BP-station (Kempenweg), loopt dan even parallel aan de A58 om vervolgens aangesloten te worden op de Eindhovensedijk. De raad gaf in juni 2017 opdracht om die variant verder uit te werken.

Maar niet lang daarna werd het stil rondom de beoogde weg. Het geeft de kwetsbaarheid aan van een gemeente als Oirschot, dat het wegvallen van een ambtenaar direct leidt tot een capaciteitsprobleem en dus vertragingen in de projecten die bij hem of haar op tafel liggen.

Tempo

Dat was het geval bij de Oirschotse randweg. Maar nu wil de gemeente het proces weer op gang brengen. Adviesbureau Roh is ingeschakeld om de participatie van omwonenden te begeleiden. Donderdagavond werd de buurt bijgepraat in buurthuis De Heistal. Daar kreeg de gemeente één helder signaal: maak vooral tempo.

De mensen zijn het drukke verkeer in de wijk meer dan beu en ze vinden dat er al veel te lang wordt gepraat. ,,Nu weer een participatietraject? Dat hebben we toch al gehad? Wanneer komt die weg er eindelijk eens te liggen?”, klonk het vanuit de zaal. De boodschap dat er nog een lang proces doorlopen moet worden – zo moet bijvoorbeeld het bestemmingsplan nog aangepast – werd met gemopper ontvangen.

De urgentie wordt nog eens extra gevoeld aan de zijde van het kanaal, bij de weg Moorland. Als voorbereiding op de aanleg van fiets- en wandelbrug over het Wilhelminakanaal wordt daar de verkeerssituatie aangepast. Dat leidt nu tot een zeer onoverzichtelijke situatie, met schoolgaande jeugd op de fiets en vele vrachtwagens en auto’s die zich daar een weg banen. In de spitsuren is ‘het wachten op een ongeluk’, aldus een van de omwonenden in een emotioneel betoog richting wethouder Jan Heijman. ,,Het is echt levensgevaarlijk.”