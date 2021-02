Motorcrosser gewond na valpartij in Eersel

Wel naar Delhaize voor de boodschap­pen, maar niet naar H&M? ‘Funshoppen’ in België is vrij simpel voor Nederlan­ders

26 februari Winkelen, we snakken ernaar. Voorlopig kan het alleen op afspraak. In België hebben ze meer geluk. Ondanks code oranje op de coronakaart, zijn dáár de winkels wel open. Een mazzeltje voor de Nederlanders die in een grensdorp wonen. Want ook zij mogen ‘aan de overkant’ meer dan hier. ‘Alleen voor het dagdagelijkse leven’, is de regel. Maar ja, loop de H&M maar eens voorbij als niemand je tegenhoudt.