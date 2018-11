Motorenbeurs Luyksgestel trekt vooral ouderen

Terwijl kerstmuziek vrolijk op de achtergrond klinkt, buigen kijkers en kopers van motorendingetjes zich over de talloze kraampjes op zoek naar een ontbrekend onderdeel of iets anders nuttigs. Mihai (13) hoopt er als verkoper achter de kraam op klanten. Maar zelfs voor anderhalve euro krijgt hij geen nieuwe eigenaar voor de zaklantaarn die even door de handen van een bezoeker gaat.