Mountainbiker zwaargewond door val in bos Eersel, traumahelikopter opgeroepen

9:37 BERGEIJK - De grote zucht van ouders in de 21ste eeuw: kinderen zitten meer achter hun beeldscherm dan dat ze buiten spelen. Zaterdag was dat wel anders in de Ereprijsstraat in Bergeijk. Daar werd een StuiterGrasVeld geopend. De eerste van Nederland.