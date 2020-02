Mountainbikers niet bang van beetje regen in Eersel

Weerstand kerkgemeen­schap Knegsel en Steensel tegen sluiting van 'hun’ kerk

1 februari STEENSEL/ KNEGSEL - Het bestuur van de Eerselse fusie-parochie Samen Willibrordus buigt zich momenteel over de bezwaren die zijn ingediend tegen de beoogde sluiting van de kerken in Duizel, Knegsel en Steensel. Met name in de laatste twee dorpen heeft deze beslissing in kerkelijke kring veel stof doen opwaaien.