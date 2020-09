Muggezifters onthullen prins of prinses via Bladelse BekendmakingsQuiz

Voor de bekendmaking van hun vijftigste prins(es) op 7 november, maken De Muggezifters gebruik van een pubquiz, die ze De Bladelse BekendmakingsQuiz gedoopt hebben. Vanwege coronaregels is quizdeelname beperkt tot gezinsteams met maximaal zes gasten. De deelnemers worden op de avond zelf via een livestream verbonden met Cultureel Centrum Den Herd. De meeste opdrachten kunnen via het scherm uitgevoerd worden, maar er zijn ook buitenopdrachten. Daarbij spelen volgens Veroude de geplaatste borden ook een rol.

De tweeëntwintig best scorende teams kunnen in Den Herd de bekendmaking meemaken in het finalespel dat uitmondt in de onthulling. Deelname kost 20 euro per team. Inschrijven kan via info@muggezifters.nl.