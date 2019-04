Muzenval wordt 'n hotspot

Ze loopt rond in de gangen van de Muzenval alsof ze hier al jaren kind aan huis is. Piept even binnen in een lokaal om kennis te maken met de schilderklas die in opperste concentratie een model vastlegt. Je zou niet zeggen dat Joyce Hamers nog maar net - officieel sinds 1 april - haar functie als nieuwe directeur van de Muzenval heeft opgepakt. Voorheen was de Oirschotse werkzaam als tv-producer en organisator van festivals. Ze volgt Joke Bleijs op, die het rustiger aan wilde gaan doen. De oud-directeur blijft nog wel verbonden aan de Muzenval als eventmanager.