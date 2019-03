Muziekvereniging De Vriendschap in De Beerzen ‘voelt bijna als familie’

Veel muziekverenigingen in de regio vieren in deze periode hun 170 of 175-jarig bestaan. Dat is niet toevallig, zo legt Jan van Vroenhoven van heemkundekring Den Beerschen Aard uit. ,,Het heeft alles te maken met de Tiendaagse Veldtocht van Willem I tegen de opstandige Belgen, in 1831. Het leger bivakkeerde voor de veldtocht in deze contreien, met twaalfduizend man. Daaronder waren veel muzikanten en tamboers. Na de veldtocht begonnen de Kempenaren de muziek van het leger te missen. Ze namen tweedehands instrumenten van de troepen over en richtten eigen muziekgezelschappen op.”