Muziekverenigingen in de Kempen starten nieuw concept met muzieklessen voor volwassenen

Acht muziekverenigingen uit Eersel, Duizel, Hapert, Hooge Mierde, Bladel, Reusel, Diessen en Vessem, doen mee. Het idee is overgekomen uit Friesland. Daar heet het Nij Talint Orkest. Met succes werd de lesmethode eerder in de Kempen toegepast bij een blazersgroep. Acht van de 35 deelnemers besloten na de tien lessen om door te gaan.

Primeur op zondagochtend

Nu starten de samenwerkende verenigingen eind november met slagwerk-muzieklessen, een primeur in Nederland. De bedoeling is om volwassenen, die altijd al eens een slagwerkinstrument wilden leren bespelen of het weer op willen pakken, enthousiast te maken om samen muziek te gaan maken. Op zondagochtend, een tijd die hen goed uitkomt.

Quote We beginnen op nul. Rouleren kan, het gaat om het ritme en plezier. Eric de Laat, Nieuw Talent Slagwerkorkest de Kempen

De Laat, geboren en getogen in Vessem, drumt zelf al heel lang bij de lokale drumband en is er tevens bestuurslid, net als zijn jongste zoon. Hij speelt ook basgitaar bij zanggroep Con Brio. Toevallig kwam hij in aanraking met het Nieuw Talent Orkest concept en zag er wel wat in. Hij schreef andere lokale verenigingen aan of ze mee wilden doen.

Drumstel, pauken, grote trom, kleine trom, bongo’s, marimba, xylofoon, bekkens en nog meer, deelnemers krijgen een slagwerkinstrument te leen van de muziekvereniging. Ze hoeven geen muzikale ervaring te hebben. ,,We beginnen op nul. Rouleren kan, het gaat om het ritme en plezier”, aldus De Laat. ,,Behalve bij de melodische instrumenten zoals de xylofoon, marimba en melodisch klokkenspel. Dan is noten kunnen lezen toch wel handig.”

Friese dirigent

In tien lessen worden de beginselen bijgebracht. ,,De eerste les komt Pieksma zelf dirigeren. Met zijn enthousiasme, charisma, humor, en natuurlijk zijn deskundigheid zal hij de doelgroep weten aan te spreken. Hij schrijft alles uit voor alle instrumenten,” vertelt De Laat.

In de lesstof wordt eenvoudig uitgelegd hoe je moet beginnen met het bespelen van een instrument. Er is een complete orkestmap en een te downloaden mp3 waar men gemakkelijk mee mee kan spelen. Het concept uit Friesland is dan ook niet goedkoop voor de Kempische muziekverenigingen.

Die hebben huis aan huis geflyerd in alle gemeenten. Dat gebeurt niet vaak voor zulke dingen. De Laat: ,,We zitten nu al op meer dan 25 aanmeldingen voor het Nieuw Talent Slagwerkorkest de Kempen. De gemiddelde leeftijd is 55, maar jeugd tussen de 20 en 50 is ook nog steeds zeer welkom. Hopelijk blijven ze daarna muziek maken, maar dat is geen must.”