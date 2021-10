Muzikaal Wintelre samen in Nieuw Wentersels Peil

WINTELRE - Het podium van De Rosdoek is op 16 oktober voor Wintelrese muzikanten en dj’s. Onder de naam Nieuw Wentersels Peil verzorgen zij een avond vol muziek.

Nummers van Pearl Jam, Queen en Vaya Con Dios. Het komt allemaal voorbij tijdens de eerste editie van Nieuw Wentersels Peil. Het idee om zoveel mogelijk lokaal talent bij elkaar te brengen, komt van Hanneke Lunenburg. ,,Ik heb eerder meegedaan aan iets soortgelijks in Middelbeers. Dat was toen heel erg leuk. Ik vind het leuk om dit ook in Wintelre te organiseren.”

Dit voorjaar plaatste ze oproepen voor muzikanten en dj’s in het dorpsblad en op Facebook. Dat leverde al een aantal reacties op. ,,Vooral drummers en gitaristen. Ik ben nog achter een toetsenist en een basgitarist aan gegaan. Uiteindelijk is het allemaal gelukt. We hebben nu een goede mix aan instrumenten en een aantal dj’s die een afterparty verzorgen.”

Enthousiast ontvangen

De Stichting Dorpsfeesten steunt het initiatief en staat financieel borg voor het evenement. Lunenburg vindt het fantastisch dat haar idee zo enthousiast ontvangen is. ,,Naarmate zich meer muzikanten aanmeldden, werd ik enthousiaster.” De leeftijden lopen uiteen van zestien tot vijftigers. Er komen van enkele families ook twee generaties op het podium. Zoals moeder Carola en dochter Lieke Kouwenberg en Fons van de Sande met zijn zoon Hein. ,,Ik ben zo blij om een keer samen met Hein op een podium muziek te maken”, zegt vader Van de Sande, die accordeon speelt.

In eerste instantie dacht Lunenburg aan 15 nummers, maar dat zijn er uiteindelijk 24 geworden. ,,Iedere deelnemer mocht enkele nummers aandragen. Er is veel aangeleverd in de genres pop, rock en country. Enkele nummers zijn afgevallen. We spelen nu twee sets van elk twaalf nummers. Tijdens het laatste nummer staan alle muzikanten op het podium.”

Ervaren en minder ervaren

Het idee was om drie keer samen te repeteren en dan op te treden. Een aantal muzikanten speelt al in een band, maar voor de wat minder ervaren muzikanten bleek drie keer niet genoeg. Uiteindelijk is gekozen voor twee basisbands om meer repetities te kunnen houden. De nummers zijn verdeeld onder de twee bands.

Afgelopen zondag werd de gehele dag gerepeteerd in De Rosdoek. Lunenburg, die bij enkele nummers de baspartij en zang voor haar rekening neemt, genoot. ,,Ik ben elke keer weer trots als ik een nummer tijdens de repetitie hoor.”

Franka van Loon is vanuit de activiteitencommissie van De Rosdoek bij het evenement betrokken. ,,De zaal gaat open om 19.00 uur. Om 19.30 uur begint de eerste set van twaalf nummers. Vervolgens een dj-set van een uur, waarna vanaf 21.30 uur de tweede set wordt gespeeld. Een dj-set tot 23.30 uur sluit de muzikale avond af.”

Kaartjes à vijf euro (inclusief een consumptie) zijn te koop via info@rosdoek.nl of tijdens openingstijden in De Rosdoek.