Muzikale avond bij Hoeve 1827 in Oirschot: ‘Fijn om met iets positiefs bezig te zijn’

Het c-woord is verboden die avond, het gaat om de muziek, vinden eigenaren Jan en Marieke van Gestel. Om te verbinden, om lol te hebben met elkaar. En vooruit, ook om Hoeve 1827 vooruit te helpen. ,,Maar muziek staat die avond voorop.”

Stilzitten is gewoon geen optie voor het horecaondernemerspaar Jan en Marieke van Gestel, ook al werden ze gedwongen om hun werkzaamheden in hun hoeve stil te leggen. Gelukkig hebben ze afgelopen maanden veel afhaalmaaltijden kunnen verzorgen. En toch kriebelde het. Samen met hun medewerkers is afgelopen tijd een plan bedacht om een muziekevenement aan te bieden aan Oirschot en wijde omgeving. Ja, via een livestream inderdaad. En ja, met mogelijkheid om mee te doen met de bingo en met een quiz. Jan van Gestel: ,,Maar het wordt geen online bingo van dertien in een dozijn. En de quiz is op z’n minst uniek te noemen, met onverwachte vragen uit bijvoorbeeld de ‘albumkoffer’ en opdrachten, bedacht door ons eigen team.”

Iets naar de mensen brengen

Ze wilden graag iets vanuit hun bedrijf naar de mensen brengen. Ze rolden van ’t ene idee in het andere. Jan van Gestel: ,,We zijn een beetje doorgeslagen in alles. Maar het is zo fijn om met iets positiefs bezig te zijn. En dan leg ik uiteindelijk de lat ook wel hoog.”

Er wordt gewerkt met een professioneel broadcastbedrijf. De hele hoeve wordt onderverdeeld in studio’s, de grote zaal is helemaal gevuld als regiekamer. Er is veel live muziek, mensen kunnen genieten vanaf de bank. Maar ook kunnen ze tegen betaling deelnemen aan de spelshow. ,,En dat is een aanrader. Want zo kun je je vrienden uitdagen wie de grootste muziekkenner is. En haal ondertussen de verkleedkist maar van zolder en stuur foto’s door. Je kan op allerlei manieren punten verdienen.”

Quote Er klinkt muziek voor jong en zeker ook oud, muziek van de jaren vijftig tot nu Jan van Gestel

Uit Oirschot zijn onder andere Remon & Toon, Jan Witlox en Roel Timmers van de partij. Verder maken Danny Kanters en Jeroen van Zelst hun opwachting. Ook Django Wagner treedt op. ,,Er klinkt muziek voor jong en zeker ook oud, muziek van de jaren vijftig tot nu.”

De organisatoren verheugen zich enorm op deze avond. ,,Misschien loopt iets niet helemaal gesmeerd, maar we proberen iets moois te brengen.” Zaterdag 20 maart 20.00-23.00 uur. De aftermovie met uitslag is op 3 april. Meer info op www.hoeve1827.nl/live.