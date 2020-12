Muzikale natuurwandeling en quiz in Middelbeers

Wie waren de eerste bewoners van het in 1969 gloednieu­we bejaarden­huis Engelsber­gen in Eindhoven?

15 december EINDHOVEN - De opening van bejaardenhuis Engelsbergen in 1969. Een voor die tijd modern gebouw dat plaats had voor 171 bewoners. Wie was er bij de opening of heeft er destijds gewerkt en nog herinneringen aan het bejaardenhuis en de bewoners. We komen graag in contact. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.