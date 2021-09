Muzikant JW Roy op zoek naar oude Brabantse kermisfoto’s voor boek bij nieuw album

Digitale krant ED nu compleet

21 september EINDHOVEN - De digitale krant was dinsdagochtend in de meeste edities niet compleet, door een vervelende technische fout. De pagina's 2 en 3 in het eerste katern ontbraken. Die fout is nu hersteld: de digitale krant kan, nu compleet, via de app of via krant.ed.nl worden gelezen.