Muzikanten gaan koken in de brouwerijtuin

VESSEM - De leden van muziekvereniging St. Cecilia in Vessem verruilen de muziekinstrumenten op zondag 21 augustus voor potten en pannen. Tijdens het evenement Cecilia kookt verwennen ze hun dorpsgenoten in de brouwerijtuin van De Gouden Leeuw met lekkere hapjes.

Cecilia kookt is een nieuwe evenement in Vessem. Het vervangt de Jaarmarkt die de muziekvereniging tientallen jaren op de derde zondag in augustus in het centrum van het dorp hield. De laatste editie vond plaats in 2019. ,,De organisatie van de markt betekende veel werk voor de Jaarmarktcommissie. Vanwege de tanende belangstelling is besloten om er mee te stoppen”, legt oud-voorzitter en erelid Jan Michielse uit.

Vervangend evenement

Binnen het bestuur is vervolgens gebrainstormd over een vervangend evenement. Jolanda Gilsing is bestuurslid. ,,We hebben een aantal ideeën op papier gezet. In overleg met de Jaarmarktcommissie is gekozen voor Cecilia kookt. Het moet een gezellig dorpsgebeuren worden waarbij de focus op families en vriendengroepen ligt. De kinderen worden vermaakt en het idee is dat iedereen met een gevulde maag naar huis gaat.”

In de binnentuin van De Gouden Leeuw worden zondag vanuit zes kramen lekkere hapjes aangeboden. Gilsing: ,,Een deel wordt thuis voorbereid door de leden. De rest wordt ter plekke gemaakt. We hebben onder meer soep, flammkuchen, broodje hamburger, broodje pulled pork en nacho’s van de barbecue. Onze leden helpen ook in de bediening. De betaling geschiedt via munten die ter plaatse kunnen worden gekocht.” Voor de kinderen is er een springkussen en een schminkhoek. Ook krijgen zij een plek waar ze hun tweedehands speelgoed mogen verkopen. De muziek wordt verzorgd door dj Willie.

Quote De sociale functie die we in het dorp vervullen, betaalt zich hopelijk uit in de komst van veel Vessemna­ren Jan Michielse

Een flyer is inmiddels huis-aan-huis bezorgd. Of het een succes wordt, is afwachten, stelt Michielse. ,,Het is een nieuw evenement dat moet groeien. Het risico is dat er de eerste jaren geld bij moet, maar dat nemen we maar voor lief.” De muzikanten denken wel dat de Vessemnaar het initiatief zal omarmen. ,,We luisteren jaarlijks een aantal evenementen in Vessem op zoals het inhalen van de wandeldriedaagse en de intocht van Sinterklaas. De sociale functie die we in het dorp vervullen, betaalt zich hopelijk uit in de komst van veel Vessemnaren. Wij hebben er in elk geval veel zin in.”

Vessem kookt vindt plaats van 15.00 tot 20.00 uur. De toegang is gratis. Bij slecht weer wordt het evenement naar de grote zaal verplaatst.