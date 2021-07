Mysterie ontrafeld: Rianne Driessen speelde dubbelspel als gewiekste Mol Oirschot

Het mysterie van de Oirschotse Mol 2021 werd zaterdagochtend in De Kerk in Oostelbeers ontrafeld. Daar werd bekend gemaakt dat Driessen de Oirschotse Mol 2021 is. Groep Vanallerhandemollen was de winnaar van het spel. Zo’n vijfennegentig mensen, kinderen en volwassenen, waren aanwezig bij de ontknoping van De Oirschotse Mol. De andere deelnemers konden via een livestream meekijken.

Quote Ik voelde me vereerd. Ik organiseer zelf vaak spellen, maar dan kun je niet meedoen. Nu kon ik dat wel. Mol Rianne Driessen Driessen was niet onbekend met het spel, vorig jaar was ze fanatiek deelnemer. Toen haar groep dit jaar weer mee wilde doen, kon zij er niet onderuit. ,,Ik heb dus een dubbelspel gespeeld dit jaar, met veel valse hints richting mijn medegroepsleden. En dat was ontzettend leuk om te doen.” Haar groepsleden waren in totale shock.

Bijna een jaar geleden werd Driessen door organisator Jelle Dijkstra (21) gebeld met de vraag of zij de Oirschotse Mol wilde zijn. Driessen heeft regelmatig op het podium van De Bonte Avonden gestaan, was bekkenist bij muziekgroep The Right Choice en is werkzaam bij Joris Zorg. Driessen: ,, Ik voelde me vereerd. Regelmatig organiseer ik zelf spellen. Het nadeel is dat je dan zelf niet mee kan doen. Nu kon ik dat wel.”

Ellen Habraken speelde het spel met haar dochter Danielle en veertien anderen. Zij waren de uiteindelijke winnaars met team Vanallerhandemollen. De prijs had duizend euro kunnen zijn. Maar door een enorme gok te nemen vertrok de groep uiteindelijk met vijftig euro naar huis. Dochter Danielle: ,,De lol afgelopen maanden was het belangrijkste. En het kunnen zeggen dat we winnaar zijn. Die 950 euro kan volgend jaar weer ingezet worden voor dit leuke spel.

Vijfhonderd mensen, 84 enveloppen en 50 euro prijzengeld

Jelle Dijkstra (21) uit Oirschot is heel tevreden. ,,Ik denk dat er zo’n vijfhonderd mensen hebben meegedaan. Er gaat veel tijd in zitten, we verstopten 84 enveloppen in de gemeente Oirschot en bedachten spellen en hints. Maar volgend jaar komt er gewoon een vervolg, zo leuk is het om te doen.” Na afloop klonk onder de gewelven van de kerk groot applaus voor Dijkstra.

Sophie Capel (11) uit Oirschot heeft samen met haar ouders en vrienden vanaf mei meegedaan met het spel. ,,Ik heb enveloppen gezocht, raadsels opgelost, puzzels gemaakt. Het was heel leuk om mee te doen.” De winnaars zitten inmiddels buiten in de zon op het terras.,, Een rondje hier bij De Kerk en dan is het prijzengeld op.”