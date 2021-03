Mysterieuze advertentie roept veel vragen op: markante Knegselnaar Nol van Buul komt na 35 jaar nog eens in de krant

Bladelse wethouder geen trek in tiny houses: ‘Je kunt er je elektri­sche fiets niet eens in kwijt’

2 maart BLADEL - De Bladelse wethouder Fons d’Haens is geen fan van ‘tiny houses’. De woninkjes met mini-oppervlak mogen dan her en der een hit zijn, maar in Bladel komen er geen. ,,Het lijkt aardig maar als er een of twee kinderen bij komen en je wil je elektrische fiets ook nog ergens kwijt, wordt het lastig.”