‘Mysterieuze rasters’ langs nieuwe weg in Bergeijk/Eersel moeten vleermuizen helpen de weg te vinden

BERGEIJK /EERSEL - Mysterieuze rasterschermen doken de afgelopen tijd op in Bergeijk en Eersel, in de buurt van het toekomstige tracé van de Diepveldenweg. Nieuwsgierige inwoners klopten bij de gemeenten aan met de vraag: wat zijn dat voor vreemde objecten? Het onwaarschijnlijke antwoord: een soort ‘richtingaanwijzers’ voor vleermuizen die de regio doorkruisen.

De natuurlijke navigatiepunten van de vliegende zoogdieren-enkele aaneengesloten bomenrijen in Eersel en Bergeijk-moesten voor een deel wijken voor de aanleg van de nieuwe weg.

Surrogaat-bomen

De rasters dienen als een soort surrogaat-bomen die op logische locaties op de vliegroute van de vleermuizen zijn geplaatst, legt Jan-Jaap van Suijlekom uit. Hij begeleidt als ecoloog de aanleg van de Diepveldenweg, via aannemer Mourik Infra. ,,De vleermuizen laten zich op deze routes zien in de periode dat zij actief zijn en niet in winterslaap: ongeveer in de maanden maart tot en met november. Zij gebruiken de routes tussen tussen zonsondergang en zonsopgang om te jagen en om andere gebieden te kunnen bereiken.”

Kunstmatige boom als oriëntatiepunt

De rasters zijn op boomhoogte geplaatst op de kruising van de Berkterbeemden en de Hooge Berkt (Bergeijk) en langs de provinciale weg N397, ter hoogte van de Boevenheuvel (Eersel). Een aantal inwoners heeft de gemeentes gemaild over de ‘portalen’, zoals Van Suijlekom die noemt. ,,In het vrij open gebied van de nieuwe weg is een rij laanbomen voor vleermuizen essentieel om jachtgebieden te kunnen bereiken, als oriëntatiepunt. Als je bomen uit die boomrijen weghaalt, moet je dus wel zorgen voor een soort vervanging, in dit geval een kunstmatige.”

Anders kan de vleermuis zijn weg niet meer vinden, zo wordt gevreesd. De portalen zijn overigens maar een tijdelijke oplossing. Mogelijk worden er later-als de weg helemaal af is-nieuwe bomen teruggeplant op de juiste plekken. Of er worden permanente portalen geplaatst.

Oog voor de vleermuis

De portalen die bij de Diepveldenweg worden ingezet zijn specifiek voor dit project ontwikkeld. Maar er zijn genoeg voorbeelden te noemen van gebruik van soortgelijke rasters die succesvol bleken. Met andere woorden: de vleermuizen bleven netjes hun gebruikelijke vliegreizen of vliegommetjes maken als de portalen er stonden.

Ook op andere manieren is er bij de aanleg van de Diepveldenweg aan de vliegende zoogdiertjes gedacht. Voordat de bomen werden gekapt zijn die aan een grondige inspectie onderworpen: er werd gekeken of er nog holtes of andere plekken waren waar de vleermuizen zich mogelijk verschansten. Bij de werkzaamheden voor de weg worden belangrijke plaatsen voor de vleermuizen niet, of minder verlicht. ,,Die moeten voldoende donker blijven in de periode dat ze actief zijn. Want vleermuizen zijn erg gevoelig voor verlichting”, aldus Van Suijlekom.