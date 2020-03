N284 in Bladel en Reusel compleet op de schop

BLADEL/REUSEL - De provincie heeft samen met Bladel en Reusel-De Mierden plannen uitgewerkt voor een grootschalige aanpak van de provinciale weg N284. Over circa drie jaar gaat het traject dat door deze twee gemeenten loopt, compleet op de schop. In 2026 moet het werk zijn afgerond.

De provincialeweg moet veiliger worden. Het verkeer moet makkelijker kunnen doorstromen. De kruispunten op de N284 worden opnieuw aangelegd en breder van opzet. Dat begint bij de Hamelendijk in Reusel. Tussen de bedrijventerreinen Kleine Hoeven en De Sleutel komt een nieuwe weg te liggen die uitkomt op de provincaleweg. Opknapbeurten zijn er ook voor de kruispunten daarna: de Postelseweg, Bredasebaan, Lage Trekken, Castersedijk en de Wijer.

Alle kruispunten worden uitgerust met slimme verkeerslichten die beter op het verkeer reageren. Bij de Bredasebaan en de Lange Trekken worden er bovendien nieuwe fietstunnels aangelegd. Lange het hele traject komt een nieuwe fietsroute te liggen die deels over Heeleind in Bladel gaat lopen. Ook worden er vier nieuwe bushaltes ingericht. Het asfalt over de hele route wordt vervangen.

Sluipverkeer

Het aanpakken van de N284 is hard nodig. Dagelijks staan er files tijdens de spitsuren. De Kempische dorpen hebben last van sluipverkeer. Bovendien is er sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers om over te steken.

Volgens gedeputeerde Christophe van der Maat kan met dit plan groot onderhoud goed gecombineerd worden met het aanpakken van kruispunten. ,,We investeren fors in de fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer. De aanpak van de N284 is ook goed voor de bedrijventerreinen De Sleutel in Bladel en Kleine Hoeven in Reusel. Dit biedt tevens mogelijkheden voor de Egyptische Poort en de ontwikkeling van beekdal de Groote Beerze.”

Lokale wensen

Volgens de wethouders Wim van der Linden (Bladel) en Frank Rombouts (Reusel-De Mierden) is rekening gehouden met lokale wensen. ,,We hebben intensief samengewerkt vanuit diverse scenario’s en zeer zorgvuldig een afweging gemaakt", zegt Van der Linden. Het proces heeft enkele maanden langer geduurd, merkt Rombouts op. ,,We hadden enkele nog te onderzoeken extra vragen over landbouwverkeer en de fietsstructuur. Maar dat was de moeite waard. Liever iets langer uittrekken voor een goed proces dan overhaast een beslissing nemen.

Inloopavond