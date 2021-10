Na 170 jaar einde aan familiebedrijf Van Woerkum; Rob en Els stoppen met hun modezaak in Bergeijk

Privatise­ring TV Fidote Middel­beers was ‘de beste én enige optie’ voor de club

12 oktober MIDDELBEERS - Het was een ‘traject van de lange adem’, maar na jaren overleg tussen de vereniging en de gemeente Oirschot is het toch gelukt. De privatisering van tennisvereniging Fidote in Middelbeers is er doorheen. Wat dat betekent voor de club, vertelt voorzitter Robin Kuiper tijdens een rondje langs de banen.