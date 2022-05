Na 211 jaar geen notaris meer in Vessem; Jan van Loon laat deur voor opvolger nog wel op een kier

In de Wilhelminalaan hangen zaterdagmiddag de vlaggen uit als Muziekvereniging Sint Cecilia het kantoor van Jan van Loon nadert. Kort na 15.00 uur trekt de notaris, onder applaus van muzikanten, familieleden, vrienden en bekenden voor de laatste keer de deur van zijn kantoor achter zich dicht. Een gedenkwaardig moment. Hiermee komt er na 211 jaar een einde aan de aanwezigheid van een notaris in Vessem.

,,Zeer onverwacht maar zeer leuk”, zegt Van Loon even later in De Gouden Leeuw over het onthaal. Op de dag af was hij 26 jaar notaris in Vessem. Hij kijkt er met een heel voldaan gevoel op terug. ,,Als je klussen klaart en de mensen zijn tevreden, dan geeft dat voldoening. Ik heb het met veel plezier gedaan, met verve en vanuit mijn hart. Het is de mooiste baan die je kunt krijgen, al neemt het je wel erg in beslag.”

Voor hij zich in Vessem vestigde, was hij kandidaat-notaris in Nuenen en Zevenaar. ,,Ik ben wel eens een dag beroerd geweest, maar in 38 jaar werken heb ik niet één dag verzuimd.”

Hoogtepunt: als notaris de helikopter in

Het notariskantoor liep als een trein, stelt van Loon. ,,Vanuit de hele regio wist men het te vinden. Ik kom op voor de mensen. Je wordt ingewijd in allerlei familieperikelen”, zegt de Vessemnaar. Een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt maakte hij in 2000 mee. ,,In Wintelre wilden ze ter ere van de eeuwwisseling in het Guiness Book of Records komen met de langste waslijn. Samen met pastoor Vissers heb ik in een helikopter boven het dorp gevlogen om de ruim 24 kilometer lange waslijn te controleren. Een prachtige herinnering.”

Bijna drie jaar is hij bezig geweest om een opvolger te vinden. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Zijn in februari ingediende ontslag is geaccepteerd door de Koning. ,,Het pand aan het Heike hou ik nog even aan. Als zich binnen nu en een jaar een opvolger aandient, kan het nog.” De activiteiten zijn wel al overgedragen aan de notaris in Eersel. Van Loon zal zijn opvolger daar inwerken.

Het plan is om nu een muziekinstrument te gaan bespelen. ,,Dat heb ik altijd als een gemis ervaren. Twee kennissen, Elly en Tiny, zijn in oktober begonnen met een opleiding. Daar ga ik me bij aansluiten om trompet te leren spelen.” Met echtgenote Monique krijgt hij meer tijd voor het lopen van meerdaagse wandeltochten en fietstochten. En er komt meer ruimte voor zijn vrijwilligerswerk als voorzitter van de Stichting Behoud Lambertuskerk.