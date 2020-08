Na 264 uur zitten voor het goede doel staan de Vessemse Hein en Niek weer op eigen benen

Zondagmiddag om 15.00 uur klinkt de Koelewijn-klassieker Kom van dat dak af door de kom van Vessem. Na 264 uur zitten, richten Van de Pas en Van Rooij zich voorzichtig op uit hun stoelen. Met een verreiker wordt het duo onder luid applaus van het dak gehaald.

Wat als een grap begon, werd een serieuze poging om het record van hun dorpsgenoot Tinus van Heijst te verbreken. Die hield het in 1975 192 uur vol. Het jonge duo bleef op het dak van café Van de Ven nog drie dagen langer aan de stoel gekluisterd.

,,Het ging van een leien dakje", zegt Stijn Liebregts over de recordpoging. De collega en vriend van Van Rooij behoorde elf dagen tot het ondersteuningsteam van het tweetal. ,,Elke nacht bleven twee van ons naast hen op de bovenverdieping slapen. Mijn vaste taak was het dagelijks leegmaken van de urinalen. Ze wilden namelijk per se in hun stoel blijven zitten.”

Doorligkussens en trombose-injecties

Om klachten zo veel mogelijk te voorkomen, zaten de twee op een doorligkussen en dienden ze zichzelf elke ochtend een injectie toe om trombose te voorkomen. ,,Na twee dagen zaten we zo lekker dat we besloten om tijdens de recordpoging niet uit de stoel te gaan. We wilden geen risico nemen", legt Van de Pas uit. Met gewichten werden de armspieren in conditie gehouden. ,,Mijn bovenbenen zijn wel wat smaller geworden", constateert Van Rooij na elf dagen.

Volledig scherm Vessem ED2020-5610 *Hein* en *Niek* uit Vessem gaan 11 dagen op het dak van *café Van de Ven* zitten om geld op te halen voor een ziekte die verwant is aan ALS. © Kees Martens/DCI Media

De afgelopen periode was er op het kermisterrein tegenover het café elke dag wel iets te beleven om bezoekers te trekken. En die trokken ook ruimhartig de portemonnee. Zo leverde de foute bingo 1700 euro op. Ook een deel van de drankopbrengst gaat naar ALS. En met donaties via de site van het café is het streefbedrag van ruim 11.000 euro al overschreden. De inhoud van een ton met contante donaties moet daarbij nog worden opgeteld.

Quote Onze actie werd door heel het dorp gedragen. Iedereen is enthousi­ast. De hele dag kwamen er auto's langs getoeterd en konden we naar passanten zwaaien Hein van de Pas, Dakzitter in Vessem

Het tweetal verwacht dat de rust nu terugkeert in Vessem. Van de Pas: ,,Onze actie werd door heel het dorp gedragen. Iedereen is enthousiast. Trekkers uit de regio reden de afgelopen dagen expres door het dorp. We hebben meegemaakt dat we 's morgens om 05.30 uur al gewekt werden door het geluid van een tweetonige luchthoorn. En de hele dag kwamen er auto's langs getoeterd en konden we naar passanten zwaaien."

Donderdag al ging het record van Van Heijst uit de boeken. ,,Hij heeft toen twee uur bij ons op het dak gezeten. Hij vond het helemaal mooi dat we zijn record hebben verbroken. Wel vindt hij het jammer dat het zo lang geduurd heeft voor het zover was", zegt Van de Pas. Of het nu weer zo lang zal duren, is maar de vraag. ,,Van enthousiaste kinderen van de basisschool hebben we al gehoord dat ze later ons record gaan aanvallen."