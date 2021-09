Na 35 jaar Xanadu en T-Jesters in Bergeijk sluit Ruud Wouters definitief de deur

Derde versie bierfesti­val Luyksges­tel ‘smaakt’ weer goed

13 september LUYKSGESTEL - Even was er vorig jaar een noodgedwongen onderbreking, maar het bierfestival Bier in ’t Bos in het openluchttheater De Hunnebergen heeft niet aan populariteit ingeboet. De derde versie van het alcoholsmaakfestijn zondagmiddag in het dorpse bos viel opnieuw in de smaak bij de gelimiteerde 750 bezoekers. Zo bleek bij een rondgang langs brouwers, bezoekers en organisatie.