Na 36 jaar keert Henri Wijnands niet meer terug in de Eerselse raadszaal: ‘Het zal wennen zijn om me niet meer overal mee te bemoeien’

EERSEL/WINTELRE - Na 36 jaar is het mooi geweest voor Henri Wijnands. In 1986 begon hij als raadslid in de gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel. Nu komt er een einde aan zijn politieke loopbaan.

Zijn politieke carrière bij Lijst Knegsel startte in 1986 min of meer bij toeval. ,,Een vriend van me was door de partij gevraagd, maar hij wilde niet. Hij zei wel dat hij iemand kende die wel in de politiek geïnteresseerd is.” Zo kwam de partij bij Wijnands terecht. Die toen nog niet had kunnen bedenken dat hij tot en met de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, met uitzondering van de periode 2006-2010, in de raadszaal zou zitten als wethouder, raadslid of alle twee tegelijkertijd.

De volgorde van Lijst Knegsel werd bepaalde aan de hand van een groslijst. Op die lijst stonden namen van kandidaten. ,,In de Leenhoef mochten mensen twee stemmen uitbrengen. Aan de hand daarvan werd de lijst bepaald. Ik kwam als broekie van 24 op plek twee terecht. Het scheelde één stem met de nummer drie.”

Breemakkerweg

Zijn drive was dat hij mensen wilde helpen. ,,Je zit er niet voor jezelf. Onrecht vind ik vreselijk. Dat moet je voorkomen of anders proberen te herstellen. Gelukkig is er niet veel fout gegaan. De grootste fout was de Breemakkerweg.” Voor die zaak zette de inmiddels in Wintelre woonachtige politicus zich flink in.

Quote Een burger mag fouten maken, maar de overheid niet Henri Wijnands

De woning van de familie Gijsbers stond in het bestemmingsplan te boek als recreatiewoning. De eigenaren mochten er blijven wonen, maar konden het alleen als vakantiehuis verkopen. Daardoor was het minder waard ,,In dat dossier zijn veel fouten gemaakt. Ook door mij en Gijsbers zelf. Een burger mag fouten maken, maar de overheid niet. Dan moet je die herstellen. Burgers moet je altijd helpen, al is het er maar één.”

In 2016 viel het college in Eersel over de zaak na een motie van Wijnands. Kernbeleid diende een motie in om een woonbestemming op het pand te krijgen. Ondanks een meerderheid legde wethouder Chris Tönissen die naast zich neer. Daarom werd een motie van wantrouwen ingediend waarvoor ook een meerderheid was.

Quote Ik viel van mijn stoel toen de wethouder zei dat hij de motie niet ging uitvoeren Henri Wijnands

Opstappen

,,Ik heb er geen spijt van”, blikt Wijnands terug op de situatie. ,,Het was geen opzet spel, al denken sommigen van wel. Ik viel van mijn stoel toen de wethouder zei dat hij de motie niet ging uitvoeren. Je moet doen wat de meerderheid beslist. Doe je dat niet dan moet je opstappen.” Zelf deed hij dat eind 2001 een aantal maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Wijnands was op dat moment wethouder in Eersel, de gemeente met wie Vessem, Wintelre en Knegsel in 1997 was gefuseerd. Hij zat in het college namens Kernbeleid, de partij waarvan hij in 1993 medeoprichter was.

Goedkoper alternatief

Kernbeleid wilde tien miljoen gulden uitgegeven voor een multifunctionele accommodatie in Vessem, maar een meerderheid van de partijen vond dat te veel. ,,Het plan was goed, maar ik kon de anderen niet overtuigen. Het ging alleen om geld en niet om de inhoud.” Er werd gekozen voor een goedkoper alternatief. Wijnands was boos en besloot midden in de nacht op te stappen. ,,Soms doe je iets impulsiefs.”

Voor Kernbeleid pakte het goed uit, want het kreeg veel stemmen in Vessem. De partij keerde terug in de coalitie en Wijnands werd weer wethouder. Dat bleef hij tot de verkiezingen in 2006. ,,Ik was in 2006 ervan overtuigd dat ik terug zou keren als wethouder.” Maar dat liep anders. De partij verloor en Kernbeleid kwam niet in het college. Hij kon niet door als wethouder en was niet gekozen als raadslid. In 2010 keerde hij terug in de raad.

Quote Het is een drijfveer geweest om door te gaan Henri Wijnands

Nu is het mooi geweest. ,,Het is tijd om anderen de kans te geven.” De kandidatenlijst van Kernbeleid groeide en er is jonge aanwas. Al speelde in zijn besluit ook mee dat het boek Breemakkerweg dicht kan. ,,Anders weet ik niet of ik was gestopt. Het is een drijfveer geweest om door te gaan. Het zal wennen zijn om me niet meer overal mee te bemoeien.”

Afscheid van raadsleden Dinsdagavond wordt in het gemeentehuis in Eersel afscheid genomen van de raadsleden die niet terugkeren in de gemeenteraad. Behalve Henri Wijnands van Kernbeleid zijn dat Jacqueline Wouters-Woestenberg, Annelies Dekkers-van Aaken en Miranda Verbaant-van Gestel (allen Eersel Samen Anders), Andre Huijbregts (CDA), Willem de Laat (PvdA-GroenLinks) en Egbert Jan Plas (D66).